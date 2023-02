Pinay singer sa Melbourne, nakatanggap ng YouTube Silver Play Button award

Highlights Nakatanggap ng YouTube Silver Play Button ang Melbourne based singer na si Beloved Abe

Bida sa kanyang mga content ang mga cover niya ng mga OPM hits

Ginagamit niya ang kanyang kita mula sa YouTube bilang pondo sa kanyang mga musical production

Masayang ibinalita ng singer at songwriter na si Beloved Abe sa SBS Filipino na nakatanggap siya ng YouTube Silver Play button dahil umabot na sa 100,000 ang kanyang YouTube subscribers at pumapalo din sa mahigit 1 million ang kanyang mga video views.





Ayon sa kanya walong taon na ang kanyang YouTube channel at pumatok ito dahil sa kanyang mga content na mga OPM cover songs.





“Siguro ang pinaka-effective na way is to stick to your branding, huwag magpadala sa pressure kung walang mailalabas na content, at be true to yourself," payo niya sa mga nais pasukin ang YouTube.





Kumikita na din si Beloved Abe mula sa kanyang YouTube channel at ginagamit niya ang pera bilang pondo sa kanyang mga paparating na musical production.

















Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Like and follow us on Facebook for more stories