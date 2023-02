Mental health volunteers nagluto para sa komunidad

Highlights Nagbuo ng isang COVID-19 45-day meal initiative ang isang mental health organisation

Sa halip na magbigay ng pera, nagluto ang mga mental health volunteers ng mahigit isang libong pagkain para sa komunidad

Sa kabila ng pag-promote ng mental health, nais tutukan ng grupo ang pagbibigay ng pagkain sa komunidad

Sa pagsisikap na suportahan ang komunidad sa panahon ng pandemya, binuo ng isang mental health organisation ang isang COVID-19 45-day meal initiative.





“We are very much aware that people are going through tough times and so Mental Health Foundation Australia together with other generous sponsors and donors decided to do the 45-day meal initiative,” ayon sa mental health ambassador ng MHFA na si Lora Love.