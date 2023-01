Para sa mga Filipino sa Australya: Mga bagong patakaran tungkol sa Balikbayan Boxes

Available in other languages

Available in other languages

Ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa ay maaring magpadala ng kanilang mga kahon ng walang bayad, pero kailangang sumunod sa ilang patakaran.





Narito ang mahahalagang punto ng mga pagbabago:





1. Ang mga Filipinong naninirahan sa ibang bansa upang matrabaho, mag-aral o permanenteng residente, ay maaring magpadala ng balikbayan box ng walang buwis. Itinuturing silang Qualified Filipinos While Abroad, o QFWA, ayon sa mga ganitong ehemplo.





Ang mga trabahador na Filipino, o Filipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, ay kailangang may pasaporteng mula sa Department of Foreign Affairs, at sertipikado ng Department of Labor and Employment o DOLE, o ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa.





> Ang mga hindi residenteng Filipino, o mga Filipinong naghahanap ng permanenteng pagtira sa ibang bansa, pero nananatiling mamamayan ng Pilipinas.





> Ang mga residenteng Filipino o mamamayan ng Pilipinas, na pansamantalang nakatira sa ibang bansa, at may hawak na pasaporteng estudyante, turista o namumuhunan.





2. Ang mga tumatanggap ng balikbayan boxes, ay kailangang kamag-anak ng nagpadala o kamag-anak na may apat na digri





3. Ang laman ng mga balikbayan ay hindi kailangang bayaran ng buwis subalit ang halaga nito ay hindi dapat aabot sa lagpas na kabuuang P150,000.





4. Maaaring magpadala ng hanggang tatlong balikbayan boxes, ang mga kwalipikadong Filipino, sa loob ng isang taon (Enero hanggang Disyembre) na walang buwis, sa kundisyon na ang laman ng bawa't kahon ay magkakahalaga, ng hindi lalampas sa isang daa't limampung libong piso bawa't isa. Kung ang ipapadalang bagay ay lalampas sa halagang sampung libong piso, ituturing ng Bureau of Customs, na ang kahon ay bahagi ng tatlong pribilehiyong pagpapadala, sa isang taon.





5. Ang mga resibo ay hindi kailangan para sa mga lumang gamit, grocery, "regalo" at ibang bagay na halagang di-hihigit sa P 10,000. Subalit, kailangan ito para sa mga gamit na bago at may halagang P10,000 bawat isa.





6. Ang mga magpaapdala ay kailangang mag-fillout ng declaration form o information sheets na nagdedetalye sa laman ng balikbayan boxes. Ang mga porm na ito ay maaring ma-download online o makakuha ng kopya mula sa mga accredited consolidators or foreign freight movers. Sa pag-fill-out ng declaration form or information sheet, hindi kailngang maging tiyak sa halaga. Halimbawa, kung ang t-shirt ay kasama na nabili ay halgang P500 at ngamit na, puede na itong ideklarang P100.