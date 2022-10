Mga Pinoy na biktima ng mga magnanakaw sa Sydney may babala

Highlights Sa Datos ng Australian Bureau of Statistics mas mataas ang bilang ng mga babae na biktima ng pagnanakaw kaysa lalaki

Singkwenta porsyento ng mga magnanakaw ay armado

Abiso ng mga pulis huwag lumaban kapag nabiktima ng kawatan, ngunit tandaan ang hitsura, boses, lingwahe o accent at mga palatandaan sa katawan ng mga suspek.

Hindi akalain ng negosyanteng si Ella Ponce na sa magtatatlong dekada nito sa Australia ay mabiktima ito ng masasamang loob.





Nitong buwan lang pinasok ng tatlong magnanakaw ang kanyang bahay, habang natutulog ito sa kwarto kasama ang kanyang dalawang mga anak.





Mga suspek na nanloob sa bahay ni Ms Ella Ponce. Tinatayang nasa humigit kumulang $100,000 ang natangay ng mga suspek. Source: Ella Ponce





Sa kuha ng CCTV sa loob at labas ng kanilang bahay tatlong tao ang nanloob at nilimas ng mga suspek ang mamahaling bag, alahas at kotse. Tinatayang nasa humigit kumulang $100,000 ang natangay ang mga ito.





Pasalamat na lang mga ito dahil hindi sila sinaktan habang mahimbing na natutulog sa loob ng kwarto.





Nahuli man ang isa sa tatlong suspek, hindi pa din narekober ang gamit ng biktima habang pinaghahanap pa ng mga awtoridad ang mga dalawa pang nakatakas ng suspek.





At kahit mag-iisang buwan na ang nakalipas matapos mangyari ang insidente, ramdam pa din ng biktima ang trauma.





" I'm still paranoid, I always check kung na double lock ang mga windows and doors. Gumagana ba ang sensor lights at CCTV because I'm paranoid. I fear for my kids, I don't know those guys are still on the run and I don't know if they have connections.





Nagpapasalamat din si Ms Ponce sa suporta at tulong na kanyang natatanggap mula sa mga kababayan.





" All I want is peace of mind, I want my self back to normal, I'm not after of the things that was lost, I want my life to be normal again."





Kulang-kulang isang linggo matapos ang insidente sa bahay ni Ms Ponce, inatake ng isang lalaki ang isang Pinay na pauwi galing sa trabaho pasado alas 10 ng gabi sa may Doonside na magkalapit lang din sa lugar ni Ms Ponce.





Sa kuha ng CCTV na ipinalabas sa Nine Network, nasa labas pa ng bahay ang biktima at habang binubuksan ang pinto, sinugod ito ng suspek sabay hatak ng sling bag ng biktima.





Habang sumisigaw, matapang na nakipaghilahan ang biktima sa suspek hanggang nagising ang mga kaanak sa loob ng bahay, dito na tumakbo palayo ang suspek.





Coach Marco Tamayo, Black Belter Artist of Kamao Martial Arts under Maestro Rolly Tandag (one of the oldest Filipino Martial Arts Club in NSW). Source: Coach Marco Antonio Tamayo





Abiso ng isang martial artist





Ayon sa isang Martial artist at isang certified coach at lifestyle changer na si Coach Marco Tamayo.





Sa ganitong sitwasyon dapat unang isa-alang- alang ang kaligtasan, bago ang pagdepensa sa sarili sa lahat ng pagkakataon kahit pa may alam sa martial arts.





"As a martial artist because of year of practice and training ang reflex ang lalabas normal na reaksyon reflexes ng gagana tinatawag itong fight and flight response kung well rounded at well trained.





Pero kapag walang training sa martial arts o self-defense dapat isipin worth it ba na ilaban ang bag kaysa iyong buhay, dahil ang mga masasamang taong ito ay desperado na may makuha sila sa mga biktima kaya karamihan sa kanila ay armado."





Subalit kung may pagkakataon na lumaban, maaring gamitin pang depensa sa sarili ang bag, ballpen,matutulis na bagay o stick , pepper spray at lumikha ng ingay gaya ng pagsigaw para maging alerto ang iba.





Kapag nagising at niransak ng mga magnanakaw ang iyong bahay sabi ni Coach Tamayo dapat may presence of mind.





"Scenario wise kapag nakita mo sa loob ang mga magnanakaw at hindi ka napansin, magtago o maglock at kunin ang cellphone at tumawag ng pulis. My advise huwag ng lumaban kahit may alam ka dahil baka barilin ka ng suspek.





PInakamaganda ngayong pa lang ipa-enrol ang mga bata sa self-defense o kahit malalaki na dahil at least magkaroon ng fight and flight reflexes at magkaroon ng ideas on how to check the situation kung safe na lumaban."





Datos ng nakawan sa Australia





Ayon sa Australian Bureau of Statistics mula Hulyo 2020 hanggang Hunyo 2021 tinatayang aabot sa 54,200 ang biktima ng pagnanakaw sa buong Australia.





35 percent dito ay nangyayari sa daan at 50 porsyento ng mga insidente ang mga suspek ay may dalang armas.





Lumabas din sa isang pag-aaral na 70 porsyento ng mga nangyayaring panloloob ng bahay ay dahil naiwang bukas ang pintuan o kaya bintana.





Palala ng mga pulis





Abiso ng New South Wales Police para maiwasang mabikitma ng mga magnanakaw.





May double lock o siguraduhing sarado ang pinto at bintana bago umalis o matulog.





Maging alerto sa mga kahinahinalang tao sa paligid.





Huwag mag-usap tungkol sa pera sa mga pampublikong lugar.





Huwag i-display o ipakita ang mga mamahaling gamit.





Maglagay ng signage at CCTV sa loob at labas ng property.





Maglalgay ng sensor lights at alarm system sa mga pintuan at bintana.





At kung armado ang suspek huwag tangkaing manlaban.





Ngunit tandaan ang mukha ng suspek, boses, gamit na lingwahe o accent at palatandaan sa katawan n gaya ng piklat, tattoo o nunal pati ang mga armas na dala.





At higit sa lahat agad tumawag sa 000 o Crime Stoppers 1800 333 000 kung may kaduda-duda sa inyong lugar.





Lumantad ang mga biktima para bigyang babala ang lahat na mag-ingat at maging handa laban sa mga masasamang loob.





“Huwag maging kampante always think of your safety,” pahabol na pahayg ng biktimang si Ms Ella Ponce sa mga kababayan.