Mga Pinoy sa WA bigong makakuha ng appointment date para sa mobile passport mission

Sinisisi ng mga Pilipino sa Western Australia ang di umano'y palpak na link at website ng Philippine embassy.





Ito ay kaugnay sa daan daang mga Pilipino na bigong makakuha ng appoinment date para sa mobile passport mission.





Highlights





Ang mobile passport mission sa Perth ay gaganapin sa ika-9 hanggang sa ika-13 ng Agosto

Umalma ang mga Pinoy sa WA dahil sa bigong makakuha ng appointment date para sa mobile passport mission

Nagpa-plano ang embahada na mag-organisa ng isa pang consular mission sa Perth sa katapusan ng taon upang ma-accommodate ang mga kababayang hindi nakapag-pabook nitong Agosto







Nagtalaga ng araw ang Philippine embassy kung saan maaring magrehistro at pumili ng appoinment date upang makapag renew ng passport sa pamamagitan ng link na ishinare sa Facebook page ng Philippine consulate Perth. Ngunit ayon kay Isabel na matiyagang umantabay, palpak umano ang link at website dahil ayaw magbukas nito.





Mensahe naman ng mga Pilipino sa Western Australia na sana ay mas maging organisado ang Philippine embassy sa mahahalagang aktibidad tulad ng passport renewal.





Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring naghihintay ng opisyal na pahayag ang mga Pinoy sa Western Australia kung may karagdagang slots na ibibigay ang Philippine embassy.





Mungkahi naman nila na kung hindi na makakapag bigay ng extension ay magkaroong muli ng passport mobile mission bago matapos ang taon.





Ayon naman sa statement ni Consul General Aian Caringal, nagpa-plano ang Embahada na mag-organisa ng isa pang consular mission sa Perth sa katapusan ng taon upang ma-accommodate ang mga kababayang hindi nakapag-pabook nitong Agosto.





Sinisiguro umano ng Embahada na maipaparating sa publiko ang kanilang serbisyo alinsunod sa mga travel at health regulations ng Australia.





