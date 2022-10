Mga salita sa Filipino na walang direktang translation

Highlights May isang wika at meaning ng mga salita ang mga speech communities.

May ilang salita gaya ng kilig at balikbayan na ngayo'y bahagi na ng wikang Ingles.

Maraming salita sa Filipino na nanggaling sa salitang Kastila, na ngayo'y iba na ang ibig sabihin, gaya ng leche.

"Words are not just arbitrary or random descriptions of words around us. They are often formed in a way that capture best the values, ideas, life experiences, relationships, attitudes and world views of particular speech communities," saad ng socio-linguist na si Loy Lising.