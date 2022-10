Pakinggan ang audio





LISTEN TO Mga sintomas ng Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS na hindi dapat balewalain ng mga kababaihan SBS Filipino 15/06/2022 08:46 Play





Nagdadalaga pa lang ang nurse at Sydney-based aged care worker na si Carla Rocamora ay nararanasan na ang iregular na buwanang dalaw o regla.





Advertisement

Dumating din ang mga panahon na umaabot na sa 6 hanggang higit isang taon na hindi dinadalaw ng regla pero hindi nabahala ang dalaga dahil wala naman itong nararamdamang kakaiba.





Highlights





Walo hanggang labintatlong porsyento ng mga kababaihan na nasa reproductive age ay apektado ng PCOS

Sintomas ng PCOS ang irregular menstrual cycle, mataas ang timbang, excessive hair, pagdami ng pimples o acne at hirap mabuntis

Maliban sa pisikal na epekto, maaari ding magkaroon ng epekto sa mental health







Carla Rocamora in Sydney Australia. Source: Carla Rocamora





Hanggang taong 2013 na-diagnose ito ng Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS matapos napansin ng naka-trabahong doktor na nag-iba na ang kanyang itsura.





"Kinausap ako ng doktor sabi nya napapansin nya na nagkakabigote ako, tapos nagdagdag ako ng timbang at nang tinanong nya ang period ko sabi ko irregular ang menstruation ko dun nag test na kami at nalaman may PCOS ako."





Ayon kay Dr Angelica Logarta-Scott na nagpakadalubhasa sa Women's Health, ang PCOS ay ang pagkakaroon ng hindi balanse o imbalance ng hormone sa katawan.





"The brain signals to our ovaries in hormones and prompts ovaries to ovulate pero yung people with PCOS this signals from the brain to the ovaries is dysregulated.





The ovaries keep on trying to get the correct signals from the brain and then try to ovulate but then it's unable to ovulate that’s why the polycystic condition comes about, then the ovaries form endometriosis follicles."





Aminado din si Carla hindi na niya na-atupag ang pag-ehersisyo at tamang pagkain lalo't nagtrabaho ito sa ibang bansa bago dumating sa Australia .





"Nag-stress eating ako, dahil pagod sa work tapos tulog at kain lang ang ginagawa. Tumigil din ako sa pag-inom ng pills dahil masama ng epekto sa akin nagiging moody at nagsusuka ako."





Dr. Angelica Logarta- Scott and her colleagues Source: Dr Angelica Logarta-Scott





Ayon kay Dr Scott, hindi pa tukoy ang sanhi nag PCOS subalit malaking dahilan ang genetics o namamana din ito. Hindi rin dapat mabahala kapag may ganitong kondisyon dahil maaari itong i-manage sa pamamagitang ng pag-inom ng pills, metformin, pagbabawas ng timbang at ehersisyo.





Subalit may babala ang doktor kapag ang kondisyong ito ay pinabayaan.





"Since they don’t have regular menstruation cycle, magiging thick ang lining ng kanilang uterus and it makes them a high risk of endometrial cancer, Type-2 diabetes, cardiovascular disease, sleep apnea, depression, and anxiety. "





Paalala ni Carla sa kagaya niyang may PCOS, huwag gayahin ang kanyang ginawang pagbalewala ng kanyang mga sintomas. Nagplano na din ito na muling magpatingin sa doktor at humingi ng ibang pills na hiyang sa kanyang katawan para maging regular ang regla at seryosohin na ang pag-ehersisyo, tamang pagkain at pagbabawas ng timbang.





Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.