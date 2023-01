Miss Auto D' Elegance, unang pageant sa isang pribadong jet hangar, binibigyang-lakas ang mga kabataang babae

Tampok sa Miss Auto D'Elegance ang isang beauty pageant, na bukas sa lahat ng kababaihan anomang ang pinagmulang kultura, sa loob ng isang pribadong jet hangar na lilinyahan ng mga kakaibang Super Car na nagkakahalaga ng may 20-milyong dolyar.





Miss Auto D'Elegance candidates at their rehearsals Source: Sydney Motoring Group/RoadRivals





Ang kaganapan ay idinisenyo upang maitaguyod ang iba't ibang mga programa sa kawanggawa sa buong New South Wales, Victoria at Queensland na sinimulan ng komunidad ng automotiko sa iba't ibang bahagi ng Australia.





"In the last three years, we have been doing charity programs together like raising money for the farmers or the children's hospital, the toy raising funds, and what I have done is merged that into a program - a beauty contest, fashion show and the car group together, sharing our passion and a cause for the community as well," saad ni Michael Le Tran, direktor ng Miss Auto D'Elegance at nagtatag ng Entourage Media at Sydney Motoring Group, at dagdag niya na "the focus really is in giving back to the community. The money raised from this event will go the Starlight Foundation".





Ang mananalo bilang Miss Auto D'Elegance, nitong Sabado ika-9 ng Nobyembre, ay magsisilbing Charity Ambassador sa iba't ibang mga kaganapan sa komunidad at magsusulong ng kamalayan sa iba't ibang mga programa sa kawanggawa.