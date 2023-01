Paglalakbay ni Monique Shippen para sa Miss Earth 2018

After representing Australia in the international environmental-themed beauty pageant, the singer-songwriter and teacher is inspired to maybe join another pageant in the next two years to advocate for more causes.





Matapos kumatawan para sa Australya sa internasyunal na kumpetisyon na may temang pangkapaligiran, nabigyang inspirasyon ang singer-songwriter at guro na marahil sumali sa isa pang pageant sa susunod na dalawang taon upang magtaguyod para sa higit pang kapakanan.





Kinamusta namin ang kalahating Ingles, kalahating Pilipinang dilag habang ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa kumpetisyon at ang kanyang pagnanais na magpatuloy sa pagtataguyod ng kamalayan sa kapaligiran, binigyang-diin ang limang R na maaaring sundin ng mga tao upang pangalagaan ang Ina Kalikasan. Gusto din niyang palakasin ang loob ng iba pang mga kabataang kababaihan na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap.