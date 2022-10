Pagbabago sa Family Visa

Ani Federal Labor MP Julian Hill, dahil sa susunod na taon pa ito ipapatupad, malabo ang pasko ng maraming mga magkapamilya.





"Well, sometime early next year, I’ll make these changes. Some time. There's no details no clarity of who will be covered. There's no sense of exactly when this will happen, and so it still means that there are thousands of Australian couples here, right now, in Australia, facing an uncertain Christmas. ”





Highlights





Sa pamaamgitan ng temporary concession - hindi na kinaakailangang umalis sa bansa ng aplikante para ma-grant ang kanilang mga visa appliaction

Hinuhulaan na ang pagbabago ay makakabenepisyo sa mahigit apat na libong asawa o ka-pares ng mga Australyanong mamamayan

Ito ay mag-aapply sa susunod na taon para sa ilang mga family visa subclasses kabilang ang partner visa, prospective marriage, at iba pang mga child, adoption at dependent child subclasses















