Mr Football ipinagpatuloy ang kanyang misyon

Ang nag-proklema sa sarili na Mr Football, patuloy na tutuparin ni Elmer Lacknet Bedia ang kanyang pangako na ibalik sa kanyang bansang tinubuan ang mga natatanggap niyang biyaga sa paglalaro ng putbol. May dahilan naman, si Elmer ang kauna-unahang Filipino na naka-paglaro sa isang liga sa Australya noong siya ay isang batang manlalaro na punong-puno ng pangako.





Sa pamamagitan ng kanyang Elmer Lacknet Bedia Football Academy, a marming taon na, si Mr Football ay nagsasagaw ng outreach program para turuan ang mga batang manlalaro.





Nakapanayam natin siya para talakayin ang pinaka huling, na naganap ngayong simula ng taon





We caught up with him to discuss the most recent one, early this year.