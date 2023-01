Murri activist Ken Canning, paggalang sa mga kababaihan, paggalang sa Inang Mundo

Available in other languages

Available in other languages

Habang ipinagdiriwang ng bansa ang NAIDOC (National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee) Week, ngayong taon ay partikular na kinikilala ang papel ng mga Katutubong kababaihan na kanilang ginagampanan at patuloy na ginagampanan bilang mga haligi ng ating lipunan.





Sa tema, "Because of Her, We Can!", may mga lokal at pambansang kaganapan na mangyayari sa buong Australia mula Linggo Hulyo 8 hanggang Linggo 15 Hulyo.





Nagpapatuloy si Ken Canning sa pagtataguyod upang maipalam ang mga tunay na kuwento ng mga katutubong tao, hindi upang sisihin ang sinuman, kundi upang malaman ng bansa kung ano ang nangyari bago makarating sa kasalukuyang sitwasyon nito.





"You can never understand yourself as a nation until you know the truth," dagdag pa ng Murri activist.