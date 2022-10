'My Bilingual Family': Sapat ba o kulang ang pagtuturo ko ng aking wika sa aking mga anak?

Highlights Sari-saring hamon ang kinakaharap ng mga magulang sa pagtuturo ng sarili nilang wika sa kanilang mga anak.

Higit sa 300 magkakaibang wika ang ginagamit sa mga tahanan sa Australya.

Bukod sa pakikipag-usap sa sariling myembro ng pamilya, humanap ng mga online resources na pwedeng magamit para sa pagtuturo ng inyong sariling wika.

"Every one has parent's guilt [when it comes to] teaching their mother tongue [to their kids] and that perhaps it is not the dominant language in the household," pahayag ng akademiko at manunulat na si Elaine Laforteza sa kanyang SBS podcast series na ' My Bilingual Family '.





Sa sinabing podcast series, tinatalakay ni Elaine ang mga hamon at tagumpay sa pagpapalaki sa mga bata mula sa mga multikultural na pamilya dito sa Australya.





Mga dilema sa pagtuturo sa mga bata

Sapat ba?





"Guilt was a common dilemma among all parents, especially mums, who we contacted for the podcast," pagbabahagi ni Elaine tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mga bilingual na magulang sa pagtuturo ng kanilang wika sa mga anak.





Maraming mga magulang ang kumukwestyon sa kanilang kakayahang magturo ng kanilang kinalakihang wika sa kanilang mga anak.





'My Bilingual Family' podcast host Dr. Elaine Laforteza (front) and SBS producers Sheila Ngoc Pham (left) and Masako Fukui. Source: Supplied by Sheila Ngoc Pham





Para kay Elaine, ang 'My Bilingual Family' ay pagkakataon niyang maibahagi ang karanasan ng iba't ibang mga magulang na nag-aalangan kung tama o sapat ba ang kanilang ginagawa para maipasa ang sarili nilang wika sa mga anak.





Malapit sa puso ni Elaine and proyekto at ayon sa kanya, "In my professional life, I was never asked to speak Ilocano. For me, that is my personal intimate language. This project is extra special because I was able to share that aspect of my life," ani Elaine.





Sa tala ng Australian Bureau of Statistics noong 2016, nasa 300 ang magkakaibang wika ang ginagamit sa mga iba't ibang tahanan sa Australya. Higit 21 porsyento ng mga Australyano ay nagsasalita ng wika na hindi Ingles.





Kasunod ng Ingles, ilan sa madalas na gamiting wika ay Mandarin, Arabic, Cantonese, Vietnamese at Filipino.





'Magical age of two'

"A lot of parents, in general, are concerned about this magical number - age two."





Maraming magulang ang umaasa na nakakapagsalita na ang kanilang mga anak sa edad na ito.





"There’s this anxiety that if kids reach the age of two and they don’t have that language capacity yet, especially in a bilingual household. [Parents tend to] question themselves."





"Are we confusing them or are we using too many languages? Should we just focus on one language? They usually [end up focusing] on English."





Ang natutunan ni Elaine sa mga eksperto na hindi porke't hindi pa makapagsalita ang ating mga anak sa edad na dalawa ay may problema na.





"It’s only because kids are trying to contend with different language systems, so their brains are just actually working harder to figure out what the language system is."





A lot of mums and parents in general are concern about this magical number, age two, where we expect kids to be pretty good or getting there with their language Source: Supplied by Elaine Laforteza





'Kathang-isip: Sa mga pamilya na bilingual, nahuhuli ang mga bata sa pagsasalita'

Ani ni Elaine na base sa mga pag-aaral, hindi totoo na naantala ang pagsasalita ng mga bata na mula sa tahanan na may dalawa o higit pang wika na ginagamit sa bahay.





"That's a myth. It's not true that kids who growi up in a bilingual households are delayed in speech as supposed to monolingual households."





Sa katunayan, dahil sa kanilang murang edad at natantanging kakayahan, mas madaling nakakapulot ng impormasyon ang mga bata.





"Kids’ brains are sponges, especially in the early years, where they soak up all of this [information] around them. We might not see it presented until maybe months or years later, but it’s there."





Mga resources sa pagtuturo sa mga bilingual na bata

Bukod sa pakikipag-usap sa sariling pamilya, mahalaga na maghanap ng iba pang resources na makakatulong sa pagtuturo sa mga bata.





"One of the main things is to find those different communities of support, either through an online community. Especially with the COVID-19 situation, talking online with family members is [an important kind of] support."





Maaari ding makipag-usap sa mga eksperto o kaya' kumonsulta sa mga speech pathologists.





Pwede ring gumawa ng sariling mga resources ang mga magulang, gaya ng mga imbentong laro o mga babasahin.





"You can make up games or interact with your kids. You have to meet them at their level. [If you make it] a chore, there might be resistance on the children’s part. We have to make learning fun."





Mahalaga ding magtakda ng mga bagay na gusto nilang maabot o magawa.





"I learned this from one of the expert, Dr Aniko Hatos. She said that it’s great to have expectations."





"If we don’t have those expectations, we have nothing to work towards. Even if we think these expectations are quite hard, we have to be flexible around those expectations so we can have something to work on."