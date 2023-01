Nerissa Revesz, ang kanyang tagumpay at panawagan sa komunidad Pilipino-Australyano

Available in other languages

Available in other languages

(L-R) 2015 top Filipino HSC, Jared Hermogenes; former Philippine Consul General Sydney Anne Jalando-on Luis, Nerissa Revesv, 2016 Filipino HSC-Angelika Malabag Source: Supplied by Mrs. Nerissa





Sina Jared Hermogenes, Angelika Malabag at Francesca Recto ay nakatanggap ng nararapat na pagkilala mula sa kanilang institusyon at iba’t ibang organisasyon sa medya sapagkat ang bawat isa sa kanila ay nanguna sa Filipino Higher School Certificate (HSC) sa New South Wales (NSW) mula 2015 hanggang 2017.





Bagama't nararapat na makipagkamay tayo sa kanila o tapikin ang kanilang balikat dahil sa galing na kanilang ipinamalas sa eksaminasyon pati na rin sa pagsulong nila ng wikang Filipino sa mga katulad nilang kabataan, mayroong isang pangalan na nais ngayong bigyang ningning sa pagkakataong ito ng SBS Filipino; ang pangalang ito ay Nerissa Revesz, ang maipagmamalaking guro ng mga nangunang mag-aaral sa HSC sa tatlong sunud-sunod na taon.





Nakapagtapos ng digri sa Biology mula Pilipinas, si Nerissa ay nagtungo sa Australya dala-dala ang kanyang pangarap na maging isang guro sa agham. Sa pagtupad nito, isang oportunidad ang hindi niya inasahang kumatok sa kanyang pinto na nagbigay-daan sa kanya na maging isang guro ng Filipino sa Bankstown Girls High School, ang nag-iisang paaralan na nagtuturo ng Filipino sa NSW na inendorso ng Department of Education and Training sa ilalim ng New South Wales Education Standards Authority (NESA).





Sa kabila ng tagumpay na ito, may mga hamon din na dumating.





Ibinahagi ni Nerissa sa panayam na ito ang bahagi ng kabuuang larawan ng pagtuturo ng wikang Filipino sa kasalukuyang panahon (partikular sa NSW). Gamit ang paaralan kung saan siya nagtuturo bilang basehan, sinabi niyang pababa ng pababa kada taon ang mga mag-aaral na nag-eenrol sa kanila.





Isa sa mga ebidensya na kanyang tinukoy ay ang pagtigil ng pagkakaroon ng klase sa Filipino para sa mga year 7 hanggang year 10 na mga estudyante aabot sa sampung taon na ang nakakaraan dahil sa walang mag-aaral ang nag-eenrol. Dagdag niya ang mga estadong pang-araw na paaralan o ‘state day schools’ sa NSW ay tumigil na rin sa pagtuturo ng mga klase sa Filipino dahil marami sa mga migranteng Pilipinong magulang ay ipinapag-aral ang kanilang mga anak sa mga pribadong institusyon at katolikong mga paaralan.





Bukod dito, habang ang ilan sa mga magulang ay interesado na ipasok ang kanilang mga anak sa klase ng Filipino kapag nalaman nila na ito ay tinuturo sa Bankstown Girls High School, mayroon pa rin na iniisip na wala itong halaga dahil sa ginagamit nila ang wikang ito sa kanilang tahanan at ito ang kanilang natural na wika.





Sinubukan ni Nerissa na baguhin ang nakasanayan ng pagkakaunawa sa usaping ito sa pagbibigay-linaw na ang pag-aaral ng wikang Filipino sa malalimang paraan ay tunay na naiiba. Sa kontekstong pang-edukasyon, ang mag-aaral ay dapat na mahusay at matatas sa wikang Ingles at Filipino at kasama diyan ang maingat na paggamit ng balarila at pagkakaroon ng malawak na talasalitaan.





Mayroon ding mga kalakip na benepisyo ito; ayon kay Nerissa ang mga mag-aaral na 'bilingual' ay mas pinaniniwalaan na may mas kakayahan para sa mga kompanya dito sa Australya (kapag natapos na nila ang kanilang pag-aaral) at ang pinakamahalaga, mas pinatitibay nito ang kanilang ugnayan sa kultura at pag-uugaling Pilipino.





Dahil si Nerissa ang may pang-araw-araw na karanasan bilang guro ng wikang Filipino sa NSW, kanyang inilahad sa SBS Filipino na kulang ang suporta na kanilang natatanggap mula sa mga kapisanan at komunidad Pilipino-Australyano.





Bilang isang dedikadong guro, kanyang ginagastos ang kanyang pera para bumili ng mga ‘Filipino-English’ na diksyunaryo at mga libro para magamit ng kanyang mga mag-aaral. Sa pagbabahagi nito, nanawagan si Nerissa sa Pilipino-Australyanong komunidad na suportahan sila sa pagtataguyod ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagbibigay donasyon ng mga pang-edukasyon na materyal na mahalaga sa pagpapaunlad ng kagalingan ng mga mag-aaral sa wikang Filipino.





Ang motibasyon ni Nerissa sa pagtuturo ng Filipino ay mas nanggagaling sa kalooban o ‘intrinsic’ dahil nasisiyahan siya na magturo at matuto sa kanyang mga mag-aaral na nanggaling sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas at dala-dala ang sarili nilang kultural na pananaw.





Labis ang kanyang pagmamahal sa pagtulong sa kanyang mga mag-aaral na makamit ang kanilang galing at kakayahan at naniniwala siya na ang pagsuporta sa kanila ay ang pinakamahusay na paraan para matamo ang pinakamagaling nilang sarili.





Nang muling binanggit ng SBS Filipino ang kanyang pahayag na lagi lamang siyang nasa likod para suportahan ang kanyang mga mag-aaral, may pagkumbabang sinabi ni Nerissa, ‘if it’s my role to do that, I’ll be very happy.’





Pakinggan ang kabuuang panayam ng SBS Filipino kay Gng. Nerissa Revesz.





"A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops." -Henry Adams