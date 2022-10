Bagong kampanya inilunsad para talakayin ang kawalan ng pagpigil sa pag-ihi o pagdumi ng mga lalaki

Highlights Ang kawalan ng kontrol sa pagtagas ng ihi o dumi ay hindi lang nararanasan ng mga matantandang kalalakihan lamang pati di 50 taong gulang pababa

Hinihikayat ang lahat ng mga kalalakihan bata man o may edad na ugaliing mag-ehersisyo at kumain ng tama, bago pa makaramdan ng anumang sakit

Para sa mga Australians na nakakaranas ng incontinence o problema sa pagpigil ng tagas ng ihi o pagdumi maaaring maka-access sa five medicare funded sa inyong doktor o GP

Pakinggan ang audio





LISTEN TO New campaign tackles male incontinence SBS Filipino 29/06/2022 11:19 Play







Advertisement

Ang maayos na kondisyon ay pelvis ay mahalaga para sa lahat subalit sinasabi ng mga eksperto napapabayaan ito ng mga kalalakihan dahil sa kakulangan ng kaalaman at nagdudulot ng kahihiyan ang isyung ito.





Ayon sa Continence Foundation of Australia marami sa mga kalalakihan ang hindi alam ang kahalagahan ng good pelvic floor muscle control, pelvic floor exercise at higit sa lahat hindi alam kung kailan at kanino humingi ng tulong kapag nakakaranas ng ganitong problema.





Sa nakuhang datos ng organisasyon hindi lang may edad o matatandang kalalakihan ang nagkakaroon ng bladder o bowel incontinence o problema sa pagpigil ng pagtagas ng ihi o pagdumi.





Lumalabas sa pinakahuling datos na sa 1.36 milyong kalalalakihan sa Australia, higit one third ang may problema dito at nasa edad limampung taong gulang pababa.





Ayon kay Dr Ashani Couchman isang urological surgeon sa Adelaide na gumagawa ng operasyon sa may problema sa prostate at sumusuri din sa ibang urological na isyu.





May tatlong problema na dapat pagtuonan ng pansin ng mga kalalakihan, una dito ang tinatawag na post micturition incontinence na ang ibig sabihin ay ang pagtagas ng ihi kahit kakatapos lang galing sa banyo, mahina ang pelvic floor strength ng lalaki at problema sa prostate.





"Karaniwan nating nakikita ang prostate cell ng mga lalaki ay lumalaki. Kaya nababawasan ang ang daloy ng ihi at dahil dito madalas itong nagbabanyo, sa dalas nito hindi na sila aabot sa banyo na-iihi na sila.





Ang mga lalaki naman na may dating prostate cancer na patuloya sa kanilang panggagamot nagkakatagas dahil ang kanilang sphincter ay hindi na gumagana. Ang iba naman ay may mga neurological issues o injury."





Ayon kay Shan Morrison, kilalang pelvic floor physiotherapist at Director of the practice Women’s and Men’s Health Physiotherapy sa Melbourne.





Maliban sa ginagawang surgical management, ang physiotherapy ay makakatulong sa mga kalalakihan na may problema sa sexual dysfunction, pelvic muscle control at pelvic pain.





Pahabol na abiso ni Dr Couchman para sa mga pasyenteng hindi nangangailangan ng operasyon ngunit nakakaranas ng sintomas ng paghina ng bowel at bladder function, maaaring kailangan nilang sasailalim sa treatment plan.





"Kung may sakit kayo at nagpapalala sa inyong kondisyon at nakikitang humina ang function ng inyong bladder, mainam na i-check ang inyong iniinum gaya ng inuming may caffeine.





Dapat bantayan din ang inyong kinakain, inyong timbang at mag-ehesisyo. Maaaring pumunta sa mga physiotherapist sa inyong lugar para sa bladder retraining pero bago yan kumonsulta sa inyong GP o doktor."