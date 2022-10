No Boyfriend Since Birth: Single pa rin sa edad na 23

Highlights Marami sa mga kababaihan ang NBSB o hindi pa nakakaranas ng romantikong relasyon

'Bakit wala ka pang BF?' isa ito sa mga nakaka-binging tanong ng mga kamag-anak sa mga pagtitipon

Kadalasan ay takbuhan ng mga kaibigang may relasyon ang kanilang kaibigan na walang karanasan sa pagibig

Ang NBSB o No Boyfriend Since Birth ay sang millennial term na ginamit upang ilarawan ang mga kababaihan na hindi kailanman nakaranas ng romantikong relasyon.





"Wala pang lumalapit sa akin. Ligaw wise, wala pa talaga. Nilalangaw ang love life ko. Pinagdadasal ko yan, at the right time mahahanap ko rin yung right person for me. I'm willing to wait naman," pagbahagi ng bente tres anyos na si Gienel Ninon na hindi pa kailanman nagka-boyfriend.





Advertisement













Listen to SBS Filipino 10am-11am daily

Follow us on Facebook for more stories