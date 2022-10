NSW tatapusin na ang lockdown sa Oktubre 11

Highlights Sa Disyembre, makakamit na ng NSW ang 90 percent double dose vaccination target

Oktubre 14 tatapusin na ang lockdown sa ACT

Tourism group sa Gold Coast nanawagan bilisan ang pagbukas ng border dahil umabot na sa 1 bilyong dolyar ang lugi dahil sa Coronavirus

Dalawang linggo na lang at isa-isa ng aalisin ng mga awtoridad ng New South Wales ang mga ipinatupad na restriksyon sa buong estado. Ito ang ipinalabas na pahayag ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian matapos makakamit na ng estado ang 70 percent double-dose vaccination rate sa Oktubre 11.





At dalawang linggo matapos ang petsa na yan aabante na sa 80 percent ang kompleto na ang bakuna. Sa pagkakataong ito, papayagan ng makabyahe sa buong estado ang mga residente at ang mga fully vaccinated ay pwede ng makatangap ng bisita sa bahay hanggang sa sampung katao.





Pero aminado ang Premier dahil sa pag-alis ng mga restriksyon, sa Oktubre sisipng muli ang bilang ng kaso ng coronavirus.





"technically, alam na namin na dadagsa ang pasyente sa ospital sa Oktubre, kaya may plano na dyan. Pero marami na ang double dose ng vaccine at first dose kaya may extra protection na," kwento ni Premier Berejiklian.





Sa buwan ng Disyembre inaasahang maabot na ang vaccination rate sa 90 percent ang fully vaccinated sa estado.





Habang sa Australian Capital Territory , simula Oktubre 1, pwede ng tumanggap ng bisita, na dalawang tao sa isang bahay. At ang dating dalawang oras na pag-eehersisyo at outdoor recreation activities ay gagawing apat na oras na.





At ayon kay Chief Minister Andrew Barr tatapusin ang lockdown sa kalagitnaan ng buwan ng Oktubre.





"ito ang transition ng hakbang natin, simula 15 October, 5 katao ang pwedeng makabisita sa isang bahay at 25 katao naman ang magsalu-salo outdoors," dagdag ni Barr.





Nanawagan naman ang chairman ng tourism group sa Queensland na Destination Gold coast na si Paul Donovan,na bilisan na ang pagbukas ng borders dahil tinatayang nasa 1- bilyong dolyar na ang lugi ng mga tourism operators sa estado dahil sa coronavirus.





"Tapusin na ang bangayan, harapin na ang problema. Planuhin na ang road map sa pagtatapus ng restriksyon, bilisan ang vaccination, kailangan na nating magtulungan," sani ni Donovan.





Pero kung si Queensland's Premier Annastacia Palaszczuk ang tatanungin hindi pa ito tiyak kung kelan sila magbubukas ng kanilang borders lalo’t hindi pa nakamit ng estado ang kanilang vaccination target at kailangan pa nilang makita ang updated na Doherty Institute Modeling sa Oktubre 1.





Dagdag pa ni Palaszczuk, ayaw nyang makapasok ang Delta variant sa kanilang estado lalo pa’t nakasalalay ng kanilang ekonomiya sa turismo.





"Segurado akong ayaw ng tourism operators ang Delta variant dito, dahil babagsak talaga ang ekonomiya natin. Hintayin na lang natin na magbukas ang bansa sa ngayon dapat magbakuna na, " dagdag ng Premier.





Nabuhayan naman ng loob ang Qantas Chief Executive na Alan Joyce matapos nabalitaan na malapit ng magbukas ang border ng Western Australia sa mga taga-New South Wales at Victoria, at ito ay sa Pebrero sa susunod na taon.





Plano kasi ng qantas na ibalik na ang international flights sa darating sa Disyembre 18, sa rotang Australia-London





" hopeful tayo na makuha natin ang Darwin, at Melbourne-Darwin-London. Pwede din sa Perth kung hindi isama na stop sa Singapore," dagdag ni Joyce.





Dagdag pa ni Joyce basi sa plano ng New South Wales babalik ang interstate flights sa 25 ng Oktubre at ang rotang Melbourne-Sydney ay muling bubuksan sa ika-5 ng Nobyermbre.





Kaya puspusan ngayon ang vaccination rollout sa buong estado ng Victoria. Nagbibigay na din ang gobyerno ng grants sa mga doktor at pharmacist para mapabilisan ang pagbakuna.





"common sense, dapat additional na sahod, para sa karagdagang staff, doktor , nurses , at addtional na espasyo para sa vaccination, " paliwanag ni Premier Andrews.