Paano ang proseso ng aplikasyon sa kabubukas lang na Skilled Migration Program ng Victoria?

Highlights Layon ng Victoria Skilled Migration Program ay makahikayat ng mga skilled migrant para mapunan ang kakulangan ng manggagawa sa estado.

Ang State Sponsored visa ay maaring permanent (Subclass 190) o temporary (subclass 491) at sasailalim sa points test.

Mas pinalawig ang mga occupation para ngayong taon kaya mabuting tingnan kung pasok sa listahan ang nominadong trabaho.

Ang mataas na score sa points test at ang kaugnayan ng aplikante sa estado ang tinitingnan ng gobyerno ng Victoria sa pagpili sa Migration Program nito ayon sa Registered Migration Agent na si Em Tanag ng Bridges Immigration and Visa Services.





Kaya payo ng Registered Migration Agent na kumpletuhin ang dokumento at ilagay ang mga ebidensyang magsusuporta dito.





"The higher the points, the better. And also when you apply for your ROI, highlight your ties with Victoria like you can discuss that you study, work or live here in Victoria. Kung meron ka ding naging contribution sa kumpanya o sa estado, malaking bagay. It's worthwhile to put in your application." saad ni Ms. Tanag.



Registered Migration Agent Em Tanag Credit: Em Tanag Ilan anya sa eligilibity upang makapag-apply ay may pagnanais na manirahan sa Victoria, ang edad ay below 45 years old, nasa minimum competency ang English skills, valid skills assessment sa occupation na nasa listahan at nasa 65 ang score sa points test.





Kung pasok sa mga requirements at kumpleto na ang dokumento ay maaring mag-apply ng Expression of Interest sa pamamagitan ng Skill Select.





Susunod na hakbang ay ang pag-apply ng Registration of Interest para sa Victorian nomination sa Live In Melbourne Portal.





Makakatanggap ng pormal na imbitasyon sakaling maimbitahan na mag-apply ng State Sponsored Visa.