Pahayag ng South Australia ukol sa Cross-border travel

Highlights Ang mga sumusunod na mga lugar sa Queensland ay nasa kategoryang restricted zone: Brisbane, Ipswich, siyudad ng Logan, rehiyon ng Moreton Bay at siyudad ng Redland

Ang mga direksyon ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ukol sa mga naglakbay galing sa labas ng bansa at sa ibang estado ng Australia.











Lahat ng mga nagtatangkang magbyahe o tatawid ng border papunta sa South Australia ay kailangang magsumite ng kumpletong Cross Border Travel Registration

May bagong deklarang Restricted Zone sa New South Wales at ito ay ang lugar ng Byron Shire Council

















Para sa mga impormasyon tumungo sa website ng So uth Australian government .











