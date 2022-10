Ilang magulang, may agam-agam pa din sa pagbabalik-eskwela ng mga bata

Bagaman tuloy na ang pagsisimula ng mga klase sa ibang estado sa Australia, mas gusto sana ni Terence Michael Talosig mula Melbourne na i-antala ang face-to-face classes hangga’t hindi pa nababakunahan ang 90 porsyentong populasyon ng mga bata.





Isang healthcare worker si Terence na may dalawang anak na 16 at 12 anyos na parehong nais nang makabalik sa klase at excited nang makita ang mga kaklase at kaibigan.





Highlights





Sa Victoria at New South Wales, kailangang ireport ang resulta ng Rapid Antigen Test sa Kagawaran ng Kalusugan at sa mismong eskwelahan.

Ilan sa plano ang pagkuha ng mga retiradong guro at mga estudyante ng unibersidad na nasa kanilang huling taon para mapunan ang mga kakulangan.

Magiging mandato na din ang booster shot sa mga manggagawa sa sektor ng edukasyon

Hindi na masyadong nangangamba si Terrence dahil bakunado na ang mga anak pero hindi pa rin siya nagpapakampante.





Pinapaalalahan pa din niya ang mga ito na magsuot ng mask, maghugas ng kamay, uminom ng Vitamic C at umiwas sa matataong lugar.