Pasko sa Canberra, inaabangan ng komunidad Pilipino sa ACT

By Daniel Marc Delana, with Annalyn Violata

Pasko sa Canberra

Muling nagbabalik ang Pasko sa Canberra sa unang araw ng Linggo ng Disyembre sa Philippine Embassy grounds.





Matapos ang dalawang taong pagkaka-antala ay muling magsasama-sama ang mga Pilipino sa Canberra para ipagdiwang ang kapaskuhan. Ang proyekto ay inorganisa ng Filipino Community Council in the ACT kasama ng Philippine Embassy. Bukod sa entertainment, magkakaroon din ng mga food stalls, palaro at raffle para sa mga dadalo.



Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction

Nagpulong ang mga bansa sa Asia-Pacific para dumalo sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na inorganisa ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction na ginanap sa Brisbane Convention and Exhibition Centre noong nakaraang buwan. Dumating sa pagtitipon si Philipine Secretary of Environment at Natural Resources Maria Antonia Yulo Loyzaga.





Ang UNDDR ay responsable para sa implementasyon ng Sendai Framework for Disaster Risk Reduction na naglalayon na ihanda ang mga bansa, lalo na ang mga bansa na nasa Asia-Pacific region, sa mga sakuna na dulot ng bagyo o lindol. Ang opisina ay sumusuporta din sa mga investment para sa resilient development at tulungan ang mga masasalanta nang mga kalamidad.





Sa pagpupulong, pinagtibay ni Secretary Lozaya ang commitment ng Pilipinas sa regional cooperation at patuloy na palakasin ang disaster risk reduction at climate change efforts ng Pilipinas.





Bukod sa kanyang talumpati ay naging panelist din si Loyzaga sa Plenary Session on Risk Informed Investments and Scaling Up Financing for Disaster Risk Reduction.



The annual Floriade, Australia's biggest celebration of Spring, is back at the Commonwealth Park in Canberra from Saturday 17 September until Sunday 16 October 2022. Credit: Annalyn Violata

Floriade sa Canberra

Dinarayo ngayon sa Kapitolyo sa ACT- ang makukulay na bulaklak bilang bahagi ng taunang Floriade sa Canberra.





Itinuturing na pinakamalaking selebrasyon ng tagsibol sa Australia, ang Floriade sa taong ito ay may temang 'The Sounds of Spring'. Bukas ito mula Sabado, Setyembre 17 hanggang Linggo, Oktubre 16.





Bukod sa higit isang milyong makukulay at naggagandahang bulaklak, tampok din ang mga natatanging musika at mga pagtatanghal, art displays, pagkain at inumin at marami pang iba.