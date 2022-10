International border ng Pilipinas, bukas na para sa mga nais bumyahe sa bansa

Ika-10 ng Pebrero ang pagbubukas ng Pilipinas sa mga turista at hindi na kailangan ng quarantine ang mga fully vaccinated.





Ayon kay Ely Palima ng Philippine Department of Tourism in Australia & New Zealand, kasado na ang mga paghahanda at kampanya ng kagarawan.





Pakinggan ang audio:





Highlights





12.8 % ng GDP ang kontribusyon ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas noong 2019, bumaba ito sa 5.4% ng nagkapandemya ng taong 2020.

Bago mag pandemya, 286,170 na turista ang bumisita sa Pilipinas mula Australia. Pang anim ang Australia sa malalaking pinagmumulan ng turista.

Sa mga nais bumisita sa Pilipinas maging Pilipino o dayuhan, alamin ang mga requirements at kailangan sa website Philippines.travel/safetrip