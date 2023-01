Nakakabatang pananaw: Philippine Australian Seniors Social Club ipinagdiriwang ang pagkakaibigan at kanilang komunidad

Available in other languages

Ipinagdiriwang ang kanilang ika-apat na taon bilang isang grupo, layuning ipagpatuloy ng Philippine Australian Seniors Social Club (PASSoc) ang kanilang pagtitipon at pakikisalamuhan tuwing katapusan ng linggo. Ang club ay nagsasama-sama tuwing unang Sabado ng buwan na may mga aktibidad kabilang ang pagsasayaw, pagkanta, mga kuwentuhan, pagkain habang ipinapatibay ang pakikipagkaibigan at pinapalakas ang komunidad.





"For many seniors and grandparents looking after their grandchildren, Saturday is the only day for us to go out and enjoy," pagbabahagi ng miyembro ng PASSoc na si Virgie Pineda.





PASSoc member Virgie Pineda (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Ilan sa mga larawan mula sa ika-apat na taong anibersaryo ng PASSoc na ginanap sa Merrylands Community Centre sa Sydney:





PASSoc members joins in the singing (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Philippine Australian Seniors Social Club celebrates their 4th year as a club (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Road Safety Officer Milan Letunica was invited talk about Safe Driving on the Road for 65Plus (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Members cheering after a a group presented a song (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





PASSoc members prove they still have their dance moves (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Enjoying friendships (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





PASSoc's July celebrants (Supplied) Source: Supplied