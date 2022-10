Pinoy Throwback: Mga awit ng Hotdog band noong dekada 70

Balikan natin ang panayam ng SBS Filipino kay Dennis Garcia ng Hotdog band.





Sa nasabing panayam, ibinahagi ni Ginoong Garcia ang kwento sa likod ng pagbuo ng grupo, pagsikat ng kanilang mga awitin na tulad ng Manila at Miss Universe ng buhay ko.





Hotdog din ang sumulat at umawit sa mga sikat na kantang Annie Batungbakal, at Bongga Ka Day!





Highlights





Nag-tour sa mga exclusive girl schools ang grupo para mag-concert at naging target market nila ang mga babae

Miyembro ng Hotdog ang magkakapatid na sina Dennis and Rene Garcia

Nagtatrabaho sa industriya ng Advertising ang magkapatid

