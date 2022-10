Highlights May mala-Sparta pala ang pagkaing dinuguan dahil sa kaparehong Greek dish nito

Si Dr. Jose Rizal daw ang nag-imbento ng Champorado sabi sa isang 1950s DepEd textbook

Bago hinahalo ng mga tao ngayon ang mayonnaise sa sisig, utak ng baboy ang unang ginagamit

Para sa huling segment ng Pinoy Trivia Tuesdays ngayong buwan, at dahil Filipino food month parin, ating alamin ang kwento ng ilan sa ating mga paboritong kakaibang Filipino dishes.





