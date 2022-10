Highlights Dumating ang unang mga Filipino immigrants sa Australia noong 1872 bilang mga pearl divers

Ang Pilipinas ang ika-apat sa mga pinakamalaking remittances sa buong mundo

Pati si Dr. Jose Rizal ay nagkaroon din ng problemang pinansyal sa kanyang pag-aaral

