Highlights Hinihigop sa isang dahon ng saging ang pansit habhab na mula sa Quezon Province

Ma's Mi ng Ma Mon Luk, pinagmulan daw ng salitang mami

350 US dollars para sa isang noodle dish, alamin ang Presidents Beef Noodle Soup







