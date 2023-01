'Pista sa Nayon' itatampok ang multikulturalismo at maipagmamalaking Pilipino

Available in other languages

Ayon kay Dr Cen Amores, ‘founding president’ ng Alliance of the Philippine Community Organisations, Inc. (APCO), ito ay isa sa pinakamalaking pangyayari sa kalendaryo ng komunidad Pilipino-Australyano.





Maaasahan ng mga dadalo ang mas malawak na lugar ng pagtitipon, mga pagtatanghal mula sa mga multikultural na grupo at mas maraming mga aktibidad na pinapabilang o ‘inclusive’ sa kahit na anong edad at kasarian.





Aabangan sa pista ang ‘parade of colours,’ talumpati mula sa ilang opisyal ng pamahalaan, oportunidad sa mga kabataan na maranasan ang tradisyunal na larong Pilipino, patimpalak sa pagtatalumpati o ‘oratorical contest’ at ang tinatawag na ‘lip sync battle’.





Hinikayat ni Gng Carmen Fraser, ‘assistant secretary’ ng APCO, ang mga Year 7 hanggang Year 12 na mga mag-aaral na makilahok sa talumpating patimpalak na ang tema ay, ‘The impact of Philippine culture on Australia’s diverse society’. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tropeo, pera at oportunidad na ang naisulat na talumpati ay mailathala sa mga pahayagan ng komunidad Pilipino.





Bibigyang pag-alala rin ng pista ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipiinas kaya ayon kay Gng Violeta Escultura, kasalukuyang pangulo ng APCO, magkakaroon ng programa na magbibigay-pugay sa mga bayaning Pilipino at eksibisyon na itatampok ang kultura at sining ng mga Pilipino sa Australya.





Inaanyayahan ng APCO ang lahat, Pilipino at ibang etnikong grupo, na dumalo sa ‘Pista sa Nayon,’ isang libreng pangyayari na magaganap sa Property Investment Alliance Grounds, Olympic Park, New South Wales.





“Let us come and join us [to] welcome all the other people of the world, to come and have a look, and experience how Filipinos really welcome and show our hospitality and show our pride in our rich cultural heritage,” ayon ka Dr Cen Amores.





Alamin pa ang karagdagang impormasyon hinggil sa ‘Pista sa Nayon’ at paano makakasali sa patimpalak sa eksklusibong panayam na ito.





‘Pista sa Nayon’ promotional material (Supplied by APCO, Inc.) Source: Supplied by APCO, Inc.