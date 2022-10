Tula, sanaysay bilang salamin ng buhay

Highlights Ang inspirasyon mula sa mga tula ay hango sa mga sariling karanasan,mga nasaksihang kaganapan sa kapaligiran tulad ng bush fire sa Australya, mayroon din mga tula tungkol sa pag-ibig

Sinimulan ang pagsulat ng mga tula ng taong 2015

Marami din sa mga tula ay nabuo sa pagbabalik tanaw sa mga trahedya sa Pilipinas tulad ng pag-sabog ng Mt Pinatubo at mga bagyo

“Ang Ilang Sandali Makalipas ang Huling Araw ng Mundo” ay nailimbag noong 2019. Ito’y naging finalist sa 20 th at 21 st Madrigal Gonzalez First Book Award ng Likhaan: University of the Philippines Institute of Writing





“Ang mga tula ay salamin ng kasaysayan sa panahon na ating binuo ito, ngunit nagkakaroon ito ng bagong pananaw base sa nagbabasa nito at sa kasalukuyang sitwasyon. Maaari itong isang paraan ng paghatid at interpretasyon ng kasaysayan sa anyo ng literatura” Reagan Maiquez, may akda, “Ang Ilang Sandali Makalipas ang Huling Araw ng Mundo”





