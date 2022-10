Patok na destinasyon sa WA para sa mga mahilig mag-road trip

Highlights Napuno ng mga tao ang bulwagan sa Elizabeth quay noong Australia day

Balik eskwela na sa Pebrero pero ang ilan ay humahabol parin para makapag-bakasyon

Isang dream destination sa WA ang Esperance at Albany

Dahil hindi naman makalabas sa Western Australia patok sa mga lokal ang camping at roadtrip.











Isang dream destination ang Esperance para sa mga beach lovers. Dito kasi matatagpuan ang lucky bay na may mala-crystal na karagatang sumasalamin ng kalangitan. Malinis din ang kapaligiran lalo na ang white sand.





Ayon sa mga byahero, sisiw lamang ang 8-hour drive basta’t kasama ang pamilya o mga kaibigan.





Bukod sa Esperance, nasa Southeast din ang Albany. Isa itong destinasyon kung ang hilig mo ay outdoor activity at hiking.





Ilang Pilipino din ang nahihilig sa mga aktibidad na ito at para sa kanila, hindi lamang kasihayan ang dala nito kundi nakakatulong pa sila mapalago ang industriya ng turismo.





