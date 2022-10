Mga paraan upang mapabuti ang kalusugan

Nais ng mga doktor na mapabuti ang kalusugan at manumbalik ang aktibong pamumuhay ng mga tao matapos mapwersang manatili sa baya ng daalwang taon dahil sa COVID-19 pandemic.





Lumabas sa opisyal na datos ng pamahalaan na anim na porsyento ng mga tao ang kulang sa ehersisyo.

Ang pagpartner ng Royal Australian College of General Practitioners at Parkrun Australia ay nangangahulugang maaring maging isang 'Parkrun Practice' ang isang general practice at makipag-ugnay sa lokal na Parkrun event.

Ang partnership ay magpapahintulot sa mga GP na iprescribe ang parkrun events sa kanilang pasyente upang mapabuti ang kanilang kalusugan.

"Parkrun is all about wellbeing and inclusivity, with the added benefit that you get to strengthen the community as well, so you actually engage community spirit. And GPs are very much in the community, that's where we engage with our patients, so I think they go together really well," ayon sa GP na si Patrick Daly.





Mayroong liming kilometro na fun-runs nada Sabado at dalawang kilometro kada Linggo. Ngunit marami din ang sumasali para makahanap ng kaibigan o magboluntaryo ng kanilang oras.





Isang paraan ang Parkrun na manumbalik ang pagiging aktibo ng mga Australyano sa komunidad matapos ang dalawang taong pandemya.





Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.





