Quezon's Game: 'It makes me proud to be a Filipino'

Manuel Luis Quezon y Molina. Tubong Tayabas na naging unang pangulo ng Commonwealth.Ito ang pangunahing karakter sa pelikulang ‘Quezon’s Game’ na mapapanood na sa 27 sinehan sa Australia.





Ang pelikula ay patungkol sa pagsagip ng 1200 Hudyo mula sa Germany at Austria noong panahon ng mga Nazi.





Premier screening of Quezon's Game in Sydney Source: SBS Filipino/Edinel Magtibay





Ating tinipon ang ilang opinyon ng mga nakapanood ng pelikula.





“[The film] tells us that we need to understand the history of the Filipinos. [It’s amazing] that even before, we are somehow contributing to humanity. It actually shows the global perspective of Filipino hospitality, regardless of where you came from or what your race is,” ayon sa isang youth leader na si David Joshua delos Reyes.





Dagdag ni David, ang pelikula ay isang magandang paaalala sa mga kabataang tulad niya na ang pagiging lider ay hindi lamang tungkol sa titulo at kapangyarihan.





“As leaders, we need to always look on our legacy-what can we leave behind that will benefit the Filipino youth.”





Ayon naman sa isa pang nakapanood ng pelikula na si Evelyn Perdon, hindi rin nya batid ang ginawang pagtulong ng dating presidente sa mga Hudyo. At para sa kanya, ipinagmamalaki niya ang mga mabuting nagawa ng mga Pilipino noong panahong iyon.





“It shows how Filipinos are willing to offer generosity to others who are in need.”





Ito din ang pahayag ng isang Hudyo na nakapanood ng pelikula.





“It’s a very, very powerful movie. Being Jewish, it’s very important to hear about how the Filipinos save 1200 Jews because it was unknown to me for so many years.”





