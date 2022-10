Reaksyon ng mga Pilipino sa paboritong pagkain ng mga Australyano

Highlights Kasama sa buhay migrante ang ma-expose sa kultura ng iba

Ilan sa mga classic na pagkain ng mga Australian ay ang vegemite, meat pie, sausage, lamb chops, kangaroo meat, barbie, lamington and pavlova

May ilang Pinoy ang nahiligan na ang mga ito, habang ang ilan nama'y hindi na nila ulit ito susubukan

Pagdating sa pasarapan ng pagkain hindi pahuhuli ang mga Pinoy, nariyan ang kare-kare, adobo, sinigang, lechon, kaldereta mayroon din iba't-ibang klase ng kakanin kagaya ng suman, bibingka, kalamay puto at marami pang iba.





Kaya naman ang mga Pinoy dito sa Australia tiyaga na manood na lamang ng mga mukbang o panonood sa YouTube ng mga taong kumakain ng sari-saring pagkain.







Pero kung talagang gustong kumain may paraan ika nga, dahil namang mag-search ng recipe sa YouTube at magluto.





Pero sa pagdaan ng panahon, marami na ring mga Pinoy ang nakakagusto sa mga classic na pagkain ng mga Australyano.





Sausage at meat pie

Tulad ni Daniel Cueto na aminadong kasama na sa araw-araw niyang buhay ang meat pie at sausage. Bukod sa madaling baunin ay madaling lutuin.





"Dadaan ako sa bakery tapos bibili na ako ng meat pie. Masaya na ako sa almusal o kaya meryenda, kapag gusto ko naman sa bahay kukuha na lamang ako sa ref tapos ilalagay ko nalang sa airfryer."





Lamington at pavlova

Natuto na rin siyang gumawa ng pavlova, pa-impress lalo kapag may okasyon sa bahay ng kanyang nililigawan





Wiling-wili rin siya kumain ng lamington, isang klase ng tinapay na pakiramdam niya ay nasa canteen noong siya ay Grade 3.





"Kasi may kamukha yun sa Pilipinas tanda mo yung kinakain naten yung nabibiling parang matigas tapos may ube na cover tapos may niyog."





Kangaroo meat

Pero tulad ng marami hindi talaga niya kayang kainin ang karne ng kangaroo.





"Nasubukan ko na pero talagang hindi ko malunok. Parang nakikita ko ang itsura ng kangaroo nakatayo na parang tao, tapos yung istura parang aso."





Lamb chops at steak

Habang nagustuhan naman ni Victor Diaz ang karne ng tupa.





"Kapag matanda na sya parang ma-ango ang lasa. Sa una parang ayaw mo kapag natutunan mo kumain ang lamb shank at lamb chops yung steak niya….. sa barko ko natutunan, yan ang the most expensive."





Pumpkin soup

Ang turistang si Linda Manalastas, nagustuhan naman ang pumpkin soup matapos kumain sa isang restaurant.





"Para kasing lasa yun ng ginataang kalabasa namimis ko matamis tamis."





Barbie

Malalaman mo naman sa isang lugar kung may party kapag nangamoy ang barbecue. Pwedeng may iniihaw na steak o kaya sausages, bagay na ayaw kainin ni Belinda De Torres.





"Acutally we are not eating sausages sabi kasi there is an effect sa health lalo na yung skin hindi daw maganda lalo na sa mga kids."





Vegemite

Bihira din sa mga Pinoy ang makagusto sa vegemite, isa sa mga paboritong spread sa tinapay ng mga Australiano.





Kwento nila, mag-totoast sila ng tinapay lalagyan ng butter at vegemite, at heaven daw ito sa sarap pwedeng sa agahan, tanghalian meryenda man at hapunan, at hindi pahuhuli sa sustansya.





"Vegemite sad to say I don’t like vegemite that is yucky for me. I can't imagine. I can't explain."





Sa paglipas ng panahon wala naman daw masama kung subukan ding tikman ang kanilang mga classic na pagkain. Tulad nila na hindi lahat ng pagkaing Pinoy ay kaya di nilang kainin at lunukin. Basta mahalaga masaya ang bawat kwentuhan habang nasa hapag kainan.





