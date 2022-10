Pakinggan ang audio LISTEN TO Pagninilay sa tunay na kahulugan ng Semana Santa ng mga Pilipino sa Australia SBS Filipino 16/04/2022 07:19 Play





Ang Holy Week o Semana Santa isang mahalagang pagkakataon upang gunitain ng mga Kristiyano ang sakripisyo at pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesu Kristo.





Dahil mula sa Kristyanong bansa, ang mga Pilipino ay taimtim na sinunod ang maraming tradisyon saan man sila sa mundo naroroon.





Highlights





Ang Semana Santa ay nagsimulang ginunita ng mga Kristiyano noon pang ika-15 siglo sa pamamagitan ng paglalakbay sa Via Dolorosa sa Jerusalem.

Ang Semana Santa ay napakahalagang panahon ng mga Kristiyano sa buong mundo para sa pagninilay-nilay sa sakripisyo, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesu Kristo.

Sa datos ng Census 2016 umaabot sa 52.2 porsyento sa kabuuang populasyon ng Australia ang Kristiyano

Bilang debosyon ilan sa pangkaraniwang ginagawa nitong panahon ang pagdalo ng misa, visita Iglesia, pabasa ng pasyon, pagpepenetensya at pagpapapako sa krus at marami pang iba.





Dito sa Australia, ang mga Pilipino ay may iba’t-ibang paraan sa paggunita ng Semana Santa.





Nelsie Marabe in one of her attended church activity. Source: Nelsie Marabe Source: Nelsie Marabe





Nelsie Marabe, Software Engineer





Napapakanta si Nelsie Marabe sa kanta na may pamagat na 'One thing I ask' bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa natatamasang biyaya sa kanyang buhay.





Sa 5 taon nya sa Australia sabi nito ni minsan'y hindi niya nakaligtaan bigyan ng pagpapahalaga ang panahon ng Semana Santa.





Isa sa kanyang ginagawa maliban sa pagsisimba at pagkanta sa simbahan bilang kasapi ng Kiko Choir ay ang Stations of the Cross sa isang burol na tinatawag na Ta Pinu Shrine sa Bacchus Marsh, Victoria.





"Dahil burol ang Ta Pinu Shrine, habang umaakyat ako naalala ko ang hirap na dinanas ni Jesus sa Calvary, kaya habang umaakyat ako kahit nakakapagod ramdam ko ang aking pagkanta at pagdarasal para sa kanya."





Stations of the Cross in Ta Pinu Shrine in Victoria. Source: Nelsie Marabe Source: Nelsie Marabe





Maraming beses na itong naka-akyat sa burol kaya inamin nitong mas lumalalim ang kanyang pananampalataya at pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos.





" Dahil nakasulat sa krus ang nangyari kay Jesus, I can imagine ang kanyang pagdurusa and I realised that our struggles dito sa mundo ay wala sa katiting sa dinanas ng Diyos just to save us from our sins."





Dagdag ng Bicolana, malaking impluwensya umano ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanyang pananampalataya.





Ngayong nasa wastong edad na ito at kahit nag-iisang namumuhay sa Australia wala syang ibang nasamsambit kung hindi pasasalamat sa ginawa ng Diyos, na malagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay pati ang makaligtas sa Covid.





Stations of the Cross in Ta Pinu Shrine in Victoria. Source: Nelsie Marabe Source: Nelsie Marabe





Kaya ngayong panahon ng pagninilay-nilay sa pagdurusa ni Hesus Kristo sa krus sabi ni Nelsie napalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.





"Marami tayong inirereklamo sa buhay kasi marami tayong pangangailangan para mabuhay but those needs, struggles that we are facing are nothing as compared to what Jesus did for us. As long as we believe hindi Niya tayo pababayaan."





Ramil Robledo and wife Kim in Australia. Source: Ramil Robledo Source: Ramil Robledo





Ramil Robledo, empleyado ng isang supply chain industry





Aktibo sa simbahan, myembro ng Kiko choir sa St. Francis Church na pinakamatandang Katolikong simbahan sa buong estado ng Victoria at Vice-President ng Liturgy ng Filipino Choir St. Francis Inc, si Ramil Robledo.





Kasama ang asawang si Kim makahulugan ang kanilang muling pag-akyat sa Ta Pinu Shrine para sa Stations of the Cross, lalo’t nalagpasan nila ang ilang pagsubok na dala ang pandemya.





Stations of the Cross in Ta Pinu Shrine in Victoria. Source: Ramil Robledo Source: Ramil Robledo





"Masaya at magaan ang pakiramadam dahil matapos ang 2 years na pandemic although hindi pa balik sa normal ang lahat, masarap ang feeling mag Stations of the Cross kasama ang kapamilya praying altogether.





Pandemic man o anong prolema sa buhay ang Way of the Cross nagre-remind sa atin na mas malaki pa din ang pagmamahal ni Jesus Christ something that we should be grateful for."





Maliban sa pinapasalamatan inamin ng mag-asawang Ramil at Kim sa higit limang taon nila bilang mag-asawa may hiling sila sa Diyos, na alam nilang kayang-kaya nitong ipagkaloob.





"Actually, pinagpi-pray namin na bigyan kami ng baby, and I promise the family that we build here will be a Christian family and instill the values and culture of Filipinos."





St. Francis Church Filipino Community. Source: Ramil Robledo Source: Ramil Robledo





Ang mga taga-Victoria na sila Nelsie at mag-asawang Ramil at Kim laking pasasalamat din dahil natagpuan nila ang komunidad ng mga Pilipino na katuwang at kasama nila sa pananampalataya.





Kaya may mensahe silang dala para sa lahat hindi lang nitong panahon, kung hindi sa lahat ng pagkakataon.





Pahabol ni Nelsie," Normally nakaligtaan na natin dahil minsan lang tayo nagkakaroon ng holiday, nakakalimutan natin na this is apparently a time to reflect, a time to pray and give time to God."





"Masyado tayong reklamador this time of pandemic na hindi tayo makalabas, makagala and all these sufferings, come to think of it the pain that Jesus experienced during His time for us. The cross reminds us to cling to Him and be grateful, " dagdag naman ni Ramil.