Charity ride para sa mga batang nawalan ng mahal sa buhay

Layunin ng Feel the magic foundation na makalikom ng $ 90,000 upang maipadala ang 60 na mga bata sa signature program ng foundation na 'Camp Magic'.





Ayon kay James Thomas, nagtatag ng Feel the magic foundation, ang mga nagdadalamhating bata na nakaranas ng pagkamatay ng isang mahal nila ay maaaring makaramdam ng pag-iisa. Samakatuwid, kailangan nila ng patuloy na suporta sa pagbuo ng mga diskarte upang makayanan ang pagkawala.





"The mission of Feel the Magic is to create environments where children who are experiencing grief can be inspired and empowered to succeed in spite of their loss."





Advertisement

Plano nila na ipadala sa camp magic sa taong 2021 ang mga batang naulila.





Sinabi niya na sa ilalim ng programa, ang mga bata ay dumadalo sa isang transformational weekend-long program na walang bayad kung saan pinagsasama ang kasiyahan, mya pisikal na hamon kabilang ang emosyonal na suporta at edukasyon ng kalungkutan.





"Children need to grieve in a healthy way after the death of a parent and/or sibling and an early intervention program."





Magsisimula ang bike ride sa Cooma sa ika-3 ng Disyembre patungo sa NSW Snowy Mountains sa susunod na apat na araw. Sa Linggo, ika-6 ng Disyembre, ang mga rider ay gagawa ng kanilang huling pagsakay sa seremonya ng pagsasara ng ACT Camp Magic kung saan makikilala nila ang mga bata.











Listen to SBS Filipino from 10am - 11am daily

Like and Follow us on Facebook for more stories