Rissa McInnes: NSW Local Woman of the Year

Ang Riverstone 2018 Local Woman of the Year ay si Rissa McInnes; ito ay hindi inaasahang pagkilala para kay McInnes na tinitingnan lamang ang kanyang sarili bilang pinuno na walang kapangyarihan, at ipinapalagay ang kanyang tagumpay sa mga pangkomunidad niyang gawain mula sa mga sumuporta at tumulong sa kanya sa paglalakbay niyang ito.





Ngunit ang pagiging matapat, paninindigan at dedikasyon ni McInnes ang nagbigay inspirasyon sa iba pang mga tao sa kanilang komunidad na maki-isa sa kanyang layunin, at dinala sila sa paggawa ng mga makahulugang mga kawanggawang gawain.





Kinilala si McInnes dahil sa kanyang pandaigdigang pangkawanggawang proyekto na kinabibilangan ng ‘fundraising’ para sa mga biktima ng bagyong Haiyan. Ang mga nakuha dito ay ginamit para sa restorasyon ng tatlong paaralan at pagbili ng mga kagamitan sa silid-aralan sa mga lugar na winasak ng bagyo.





"At the same time, we work in raising funds in organizing a number of 'feed the children' program and medical mission that benefit hundreds of malnourished children in the poorer parts of the Philippines," ayon kay McInnes para bigyang-diin ang iba pa niyang pangkawanggawang gawain kasama ang Lions club.





Sa lokal, bilang isang Lion, kabilang si McInnes sa iba’t ibang proyekto na nangangalap ng pondo para sa mga kabataang may kapansanan at sa pagsisiyasat hinggil sa mga batang may kanser (at marami pang iba). Siya ay tumulong din sa pag-oorganisa ng ‘Michael Vassili Outstanding Young Achievers Award,’ na binibigyang-pagkilala ang mga batang mahihirap at may kahinaan ngunit may dedikasyon na isulong ang kanilang mga potensyal.





"I feel so proud! I feel like I've done something for our people. In my journey doing all these things, believe me, I've gone through a lot; there were lots of tears, there were a lot of people who tried to tear me down, I just cry but then after that it makes me strong because I've got a lot of people on my back," ayon kay McInnes para ipa-alala sa atin na sa kabila ng kanyang mga natamo, isa rin at lamang siyang tao.





Sa pagtatapos ng panayam, ibinahagi ni McInnes ang kanyang kaisipan hinggil sa kahalagahan ng kontribusyon ng kababaihan sa mga gawaing pangkomunidad; para sa kanya, habang ang mga babae at lalake ay nagiging mas pantay sa lipunan ngayon, ang walang katapusang posibilidad at kalayaan ng mga kababaihan sa mundong ito sa kasalukuyan ay mahalaga sa kanyang pangkomunidad na serbisyo.





Ano pa ba ang iba niya pangkawanggawang gawain? Sino ang nagbigay nominasyon sa kanya para sa karangalang ito? Alamin sa panayam na ito.