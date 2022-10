Highlights Pangatlong round ng Great state voucher aarangkada

Ilulunsad ang nasabing voucher sa Abril

Maari din mag-apply para sa voucher ang mga taga-ibang estado

Ang mga voucher na inilabas ng pamahalaan ay nagkakahalaga ng $50, $100 at $200 at inaasahang aabot sa limang daang mga operators ang sasali.





Layon ng pamahalaan na ma-promote ang turismo upang makabangon muli ang ekonomiya.











