Idadaos sa ika-29 ng Mayo sa simbahan ng Mater Christi sa Seaton, Adelaide ang selebrasyon.





Ang pagdaraos ay pangungunahan ng misa ng alas dos sa araw na iyon at hinihimok ang mga grupo sa komunidad Pilipino na makisali sa nasabing kaganapan.











Highlights





Ang Santacruzan ay isang fund-raising campaign

Bente porsyento sa ma-kokolektang halaga ng bawat grupo ay maibabalik sa grupo

Ang may pinakamataas na halagang nakolekta ay siyang mananalo ng pagka Reyna Elena

