Seann Miley Moore: 'Ang mapasama sa Eurovision at mairepresenta ang mga Pilipino ay isang karangalan at matatawag ng panalo sa kompetisyon'

Itinuring na isang karangalan ng Filipino-Australian pop artist na si Seann Miley Moore na isa sya sa tatlong Pinoy na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa entablado ng prestihiyosong singing competition na Eurovision - Australia Decides 2022.





Ani Moore ang makasama lang sa kompetisyon at maipakita ang kanyang galing sa larangan ng pagkanta ay panalo na sa kanya, dahil gusto lang nitong maibahangi ang kanyang sarili at magkapagbigay ng saya at inspirasyon sa iba. Kasamang sasabak sa kompetisyon ang Pinoy pride na sila Sheldon Riley at Erica Padilla.





Si Seann Miley Moore ay isang dekada na sa industriya at inaming natutunan na nyang mahanap ang kapayapaan sa industriya na kanya ngayong niyayakap.

Mga knockdown sa kompetitisyon nagdulot ng maganda sa kanyang sarili

Eurovision - Australia Decides ay gaganapin sa Gold Coast sa darating na Sabado ika-26 ng Pebrero at ekslusibong mapapanood sa SBS at SBS on Demand.

Ang bagong single ni Moore na ' My Body ' ang tampok nitong itatanghal sa kompetisyon. At ang mananalo sa labing isang kalahok na artist ay magrerepresenta ng Australia sa Eurovision 2022 na gaganapin sa Turin, Italy.





" Look, whatever happens, I've already won and I don't see it as a competition. I'm giving my everything it is so amazing to have Pinoy pride up there so it's a great representation and you know, give the Filipino vocals, beauty the stage we deserve."











Tune into SBS on 26 February at 8.30pm AEDT to see Eurovision–Australia Decides and cast your vote. Australia’s 2022 Eurovision artist will be revealed during the show.