Pagtatakda ng mga hangarin, paano mapanatili at matupad ang mga ito

"Upang makamit ang iyong mga layunin, mga pangarap at mga mithiin, kailangan muna una, na gawin ang unang hakbang, at sa pagitan niyon ay ang ating pag-iisip." ("In order for you to achieve your goals, dreams and aspirations, we need to firstly, take that first step and in between that is our mindset.")





Ang isang simpleng payo mula sa life coach at motivational speaker Gez Perez na magdadala sa iyo sa malayo at higit pa mula sa pagtatakda ng iyong mga layunin at sa kalaunan ay makamit ang mga ito.





Dagdag na mga tip mula kay Gez Perez sa panayam na ito.





