Keep Australia Beautiful: Nanawagang huwag gumamit ng plastic

Highlights Plastic aabutin ng ilang 100 taon bago matunaw at dahilan ito ng polusyon

Ayon sa Victoria Environment Protection Authority gamit na face masks, gloves at PPE tinatapon kahit saan, kadalasan palutang-lutang sa dagat

Dr. Trevor Thornton mula Deakin Univeristy nagsabing pwedeng itama at baguhin ang maling nakasanayan ng mga mamimili

Umaabot sa 1 milyong toneladang basurang plastic ang tinatapon kada taon dito sa Australia. Karamihan dito ay diposable na plastic container, baso ,plato, kutsara’t tinidor, mga supot at marami pang iba. Bagay na ikinabahala ng mga eksperto dahil ito ang sanhi ng polusyon sa kapaligiran. Lumabas kasi sa pag-aral na aabutin pa ng ilang daang taon bago ito matunaw at ito ang dahilan sa polusyon ng dagat, mga ilog, lawa pati mga parke.





At bilang paggunita sa Keep Australia Beautiful Week, inilunsad nito ang paggamit ng mas ligtas na alternatibo para maiwasan ang polusyon. Kaya hinihikayat ngayon ng Keep Australia Beautiful chief executive Val Southam, ang lahat ng mga mamimili na pilian ang mga eco-friendly na mga produkto.











Advertisement

" Maraming pwedeng gawin kahit pa takeaway, dapat gumawa ng wais at tamang na desisyon kasi alam naman natn na hindi narerecycle ang mga plastic na yon so, huwag plastic gamitin," kwento ni Ms. Southam





Ayon sa Victoria Environment Protection Authority dahil sa pandemya marami ng mga gamit na masks, gloves at protective gears ang itinatapon sa buong mundo. At di maitatago may mga itinapon kahit saan bagay na ikinabahala ng marami. Sabi ng mga eksperto bagama't mababa ang posibilidad na kumalat ang virus mula sa mga tinapong gamit na mga personal protective gears, mas mainam pa din na itapon ito sa tamang lugar. Pero ang mas ikinabahala ng mga eksperto ngayon ang maraming palutang lutang na face mask sa dagat at ang iba ay itinapon lang sa daan. Ayon kay Trevor Thornton mula sa Deakin University, na nagtuturo ng hazards material management, pwedeng baguhin ang nakasanayan ng ugali ng mga mamimili, para mabawasan ang itatapong basura.





"Walang rason ang mga tao, halimbawa magdala ng cup o mug kapag bumuli ng kape, pwede naman yon kausapain lang yong may-ari ng Cafe, at ipakita na malinis yong dalang mug, para iwas peligro. Dapat lang kasi ma-educate," sabi ni Dr. Thornton.





Bagay na sinang-ayunan ni Ms Southam, dahil ang mga pagbabago ay di magtatagal magiging kaugalian na ito.





" mahirap kasi dahil yong reusable coffee cups hindi naman ginagamit ulit ng mga tao, pwede naman kasi gawin yon, hindi yong tapon lang ng tapon," dagdag ng Chief Executive.





Dagdag ni Dr Thornton, dapat bigyan ng sapat na kaalaman mga residente kung ano pwede nilang gawin para makatulong na mabawasan ang basura, alin ang narerecyle o nagagamit muli at kung ano ang hindi. Lalo na may tamang binibigay ang gobyerno na materyal gaya ng tamang basurahan, para makikita agad ang resulta.





"Minsan nakaklito din hindi na alam ng mga tao ang kanilang gawin, dapat kasi turuan kung ano ang nararapat sa mga pagbabago na gagawin, " dagdag pa nito.





Dito sa Australia ayon sa World Wildlife Fund for Nature, ang Western Australia ang mas aktibo para makatulong mabawasan ang problema sa basura at polusyon, dahil bawal na ang disposable plastic plates, baso , kutsara' at maraming pang iba. Inaasahang sa susunod na taon bawal na din ang platic cups pati ang takip nito. Kasunod ng Western Australia ang Queensland at pangatlo ang Australian Capital Territory (ACT) gumagawa ng kongkretong hakbang para i-ban ang paggamit nga disposable platics.





Ang Keep Australia Beautiful Week ay ginugunita hanggang Agosto 22.