Paglikha ng hand-painted shoes, kinahiligan ng isang design student

Highlights Naitayo ni Shanaia Aguila ang kanyang negosyo sa gitna ng pandemya nang naghand-paint siya sa sapatos ng kanyang kaibigan

Nakakatulong sa kanyang mental na kalusugan ang pagpinta at pagguhit

Naniniwala siya na nakatulong sa kanyang tagumpay ang mga natutunang Filipino values

"The business started through a friend, Stella. She always knew that I really like art throughout our school years and she reached out and asked if I can make her an anime themed shoes. Stella believed and trusted in me."





Ang nagsimula bilang isang simpleng pabor mula sa isang kaibigan ay naging isang malaking oportunidad para kay Shanaia Aguila. Hindi niya inaasahan na ang kanyang negosyong 'Art by Shanaia' ay biglang lalago.





Advertisement

Listen to SBS Filipino from 10am - 11am daily

Like and Follow us on Facebook for more stories