Mang-aawit layong magbigay inspirasyon

Highlights Nakapagsulat ng mga awit si Czarina Lapus na hango sa mga karanasan at nararamdaman ng mga tao sa gitna ng pandemya.

Nagsusulat siya ng mga awit gamit ang keyboard o ukelele.

Inilabas ni Czarina Lapus ang kanyang pinakabagong single na pinamagatang 'Queen' ngayong Pebrero 2022.

Umaasa si Czarina Lapus na maka-connect sa kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat na awit at magandang himig.





Natural na nabuo ang hilig ni Czarina Lapus sa paglikha ng musika.





Nakapag-release din siya ng mga orihinal na awit online kabilang ang kantang 'I miss you' na nagtrending pa sa TikTok, YouTube pati na rin sa buong Asya.





Ngayong Pebrero ay inilabas din niya ang kanyang pinakabagong single na pinamagatang 'Queen'.





"Queen is about trying to listen to the positive inner voice, instead of the negative, like fear, self doubt, low self esteem, jealousy, anger.We are our own worst critic and sometimes we need to listen to our own advice and believe in ourself more. Stand tall and straighten up our crown."





Singer Songwriter, Czarina, aims to inspire through her love for music & life. Source: Czarina Lapus





Isa ding published children's author si Czarina Lapus ng librong 'My friend, Aytoo Zee' at songwriter ng mga original children’s songs sa kanyang album na ‘Starlight’. Isang proyekto para sa Starlight Children’s Foundation.











