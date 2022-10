Mga Skilled visa at paraan para sa permanenteng paninirahan sa Australia

Presented by Annalyn Violata

By Sneha Krishnan

Habang tumigil ang pagdating ng mga overseas migrants dahil sa pandemya ng COVID-19, maswerte naman iyong mga naka-temporary visa na nasa Australia na dahil may mga oportunidad para sa kanila.





Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang lawak ng programa ng Australia para sa permanent migration ayon sa mga pangangailangan sa lipunan, pampulitika at pang-ekonomiya ng bansa.





Noong 1996–97 ang skilled migration ay bumubuo sa 50 porsyento ng programa ng migrasyon. Ngunit pagsapit ng 2008–09 tumaas ang bilang na iyon sa 70 porsyento.

Para sa kasalukuyang taong pinansyal, 160,000 ang limit ng kabuuang bilang na tinatanggap ng Australia.

Nasa 13,000 na aplikante ang tumanggap ng 189 visa subclass (skilled independent) noong nagdaang taong pinansyal.

Batay sa permanent migration program, ang Skill stream ang may pinakamataas na bilang ng alokasyon para sa visa at ito'y nahahati sa iba`t ibang mga kategorya ng kasanayan: Skilled independent, employer-sponsored, Regional, State/Territory nominated, Business Skills and Global Talent Independent program.





Skilled Independent Subclass 189 visa

Ang Skilled migration visa subclass 189, 190 at 491 ay pawang mga points-tested visa. Ang bawat visa na nabanggit ay nangangailangan ng minimum na 65 points, kino-kompute base sa ilang aspeto tulad ng edad ng aplikante, karanasan sa trabaho, husay sa wikang Ingles, kwalipikasyon ng kapareha o asawa, at iba pa.





Sa hanay ng skill stream, pinakamataas ang kompetisyon para sa Subclass 189 at 190 visas, at maaari lamang mag-aplay kung ikaw ay naimbitahan.Sa ilalim ng skilled Independent visa (Subclass 189), pinapayagan ang isang visa holder na manirahan at magtrabaho saan man sa Australia nang walang nakakabit na anumang kondisyon.







Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa iba't ibang visa at programa ng migrasyon, magtungo sa Department of Home Affairs website , o makipag-ugnayan sa isang Registered Migration Agent para sa partikular na payo.