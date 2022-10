Marami ang nais magbalik sa mas malusog na pagkain

Highlights Ayon sa mga pagsasaliksik, napag-alaman na 1 sa bawat 2 Aussie ang mas napakain ng chichirya noong 2020

Marami ang nagsabi na napapakain sila ng chichirya mula 2pm hangang 4pm

Sa loob ng isang linggo hinihikayat ang mga taong baguhin ang naka-ugalian pagkain ng chichirya para sa mas malusog na mansanas

Sinimulan ang Snack Swap Challenge, kung saan hinikayat ang mga tao kumain ng mansanas sa halip na chichirya





'Mas mabuti ang pagkain ng mansanas, mayaman ito sa vitamin C at folate na makakabuti para sa inyong mood at low-GI, mas matagal bago magutom' ani Matt Dwyer, Aussie Apple Expert





