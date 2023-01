Sa palay mo'y ikaw ay magiging beauty queen

Available in other languages

Available in other languages

Nakapanayam ng ating kasamang si Cybelle ang may kaalaman sa nasabing mundo. Siya ang nagpasinaya ng isang kilalang beauty pageant sa Australya, ang Ms. Australasia at ngayon ay ang Pageant of the World. Sa mga kababaihan na nangangarap maging isang beauty queen at sundan ang yapak ng kasalukuyang Ms. Universe na si Pia Wurtzbach, narito ang mahahalagang impormasyon mula sa eksperto sa kagandahan at Presidente at Founder ng Pageant of the World na si Bb. Cinderella Dionisio.