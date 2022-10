South Australia papalakasin ang medi-hotel system

Highlights Ang lahat ng positibong kaso sa quarantine ay ililipat sa isang nakatuong pasilidad

Patuloy na kikilos ang pamahalaan upang maging ligtas ang mga taga South Australia

Nais ng estado na makapag-tala ng mga negatibong tests bago ang mga flight patungo Australia

Magpapatupad ang Pamahalaan ng South Australia ng walong mga aksyon upang higit na palakasin ang sistema ng medi-hotel ng South Ausstralia.





Ayon kay Premier Steven Marshall na ang pamahalaan ay magpapatuloy na kumilos nang mabilis upang panatilihing ligtas at malakas ang mga taga- South Australia.





“We must put as many shields as possible between the virus and the South Australian community.”





