'Manatili sa bahay para protektahan ang ating pamilya', ayon sa isang Pinoy nurse sa Perth

Sinasabi ng gobyerno na manatili sa bahay para maiwasan na mahawaan ng virus at magpasuri kung masama ang pakiramdam.





"Mabuti na ito kesa maglalabas pa ang mga tao at hindi maiwasan ang pagkalat ng virus," ani Ednalyn Contreras mula Perth nang tanungin siya tungkol sa ipinatupad na 5-araw ng lockdown sa Perth at rehiyon ng Peel at South West.











Pinakamahusay na sundin ang mga payo ng mga awtoridad para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

Makakatulong din kung lilimitahan ang paglalabas ng bahay lalo na kung hindi naman kinakailangang lumabas.

Para sa nars na si Ednalyn Contreras, kung susundin ang mga abiso ng gobyerno, hindi lamang sarili natin ang ating po-protektahan kundi ang buong pamilya din natin.







Hindi na ikinagulat ng nars ang mabilis na desisyon ng pamahalaang WA.





Tama lamang aniya na ipinatupad ang paghihigpit para matiyak na hindi na madagdagan pa ang kaso sa estado.





Matatapos ngayong araw ang lockdown sa Perth at rehiyon ng Peel at South West kung walang matutukoy na anumang bagong kaso ng COVID-19.





Bilang isang nars, sa tingin ng ina na may tatlong anak, na marapat pa ring ipagpatuloy ang mga pag-iingat para maiwasan ang virus. Dapat na tuloy ang walang sawang paghuhugas ng kamay, iwasan ang paglalabas-labas.





Contreras family enjoying their quality time at home during the Perth lockdown. Source: Supplied by Ednalyn Contreras





Bukod sa pangangalaga sa mga matatanda na residente sa aged care facility kung saan nagta-trabaho si Ednalyn Contreras, nag-aalala din para sa kapanakanan ng kanyang tatlong anak at asawa na isang boliermaker/welder.





"Work and bahay lang ako talaga. Hindi ako pumupunta kung saan-saan bilang precautionary measure na ginagawa ko, hindi lang para i-protect 'yung mga vulnerable elders sa work ko, kundi family ko na rin," aniya.





Para sa kanya, marapat ang naging desisyon ng pamahalaang WA na ipatupad ang lockdown, ito'y para sa kaligtasan ng lahat.





"We've been in this kind of lockdown before, in March 2020. Pero hindi ganito ka-strict na 4 reasons lang 'yung pwede kang lumabas at mandatory wearing of mask. So it's very surprising."





Ganunpaman, dapat na isipin na ang mga pag-iingat na ito ang tanging nating maiaambag para makatulog na huwag kumalat pa ang coronavirus.





