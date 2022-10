Highlights Opisyal ng abogada ng Northern Territory Supreme Court si Zarah nitong ika-1 ng Marso.

Ang highest honours na nakuha ni Zarah sa kanyang Bachelor of Laws sa Charles Darwin University ay katumbas ng pagiging Summa Cum Laude.

Bata pa lamang ay nais na niyang maging abogada at sa gitna ng pagsisimula ng pamilya, pinagpatuloy niya ang kanyang pangarap.

Sa pagdiriwang ng National Women's Month ngayong taon, inihahandog ng SBS Filipino ang isang serye na nakatuon sa mga kababaihang Pilipino na naging matagumpay sa kanilang larangan.





Pakinggan ang panayam:





LISTEN TO Supermum na nagtapos ng Law with highest honours, isa ng abogado sa Korte Suprema ng Northern Territory SBS Filipino 11/03/2022 09:26 Play

Advertisement







Zarah Denese Tenorio-Ramoso graduated Bachelor of Laws with highest honours in Charles Darwin University. Source: Joshua Florendo Studio





Payo ni Zarah sa mga kapwa-babae lalo na ngayong Buwan ng Kababaihan, "Kung may pangarap kayo, work for it, hindi ko naman sinasabi na gayahin ako na magtrabaho, mag-aral ng habang nagaalaga ng anak. Just work on little things and start to make SMART goals meaning Specific, Measurable, Attainable, Time-bound. Kasi sabihin nating may goal pero hindi SMART, parang how long, kung walang deadline, walang mangyayari. Just start small first. Ang goal without a plan is just a wish."





Zarah with her family. Source: Joshua Florendo Studio





Aminado si Zarah na mahirap pagsabay-sabayin ang lahat at may mga pagkakataong nais na niyang sumuko ngunit ang mga anak niya ang pinanghuhugutan niya ng lakas.