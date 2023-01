Susana Downes: Mula sa pambubully sa kanya dahil sa musika, hanggang sa mga pageant at kawanggawa

Available in other languages

Isang masugid na performer kahit noong siya'y bata pa, ang kanyang pagkahilig sa musika ay nagdala sa kanya upang makatapos ng kurso sa Musika, nagsanay na mananayaw ng ballet, jazz, tap at tumutugtog ng piyano. Si Susana ay gumanap din sa isa sa kanyang pangrap na papel bilang Wendla Bergman sa Spring Awakening noong 2014. Ginawa niya ang kanyang unang solo cabaret noong 2015 na pinamagatang "My Musical Wishlist".





Siya ay pinarangalan bilang Miss Charity Queen 2015 kung saan nakakalap siya ng $ 22,000 para sa Miss Philippines-Australia kung saan ang nalikom na mga pondo ay ibinigay sa mga mag-aaral ng Technological University of the Philippines, Hiyas Ng Pilipinas Dance Troupe at sa The House for the Angels (isang ampunan para sa mga inabandunang mga bata).





Ginawaran siya bilang Miss Grand Asutralia Woman of Impact nitong Hunyo at sumali siya kamakailan sa Miss World Australia 2018 kung saan umabot siya pinale sa estado. Siya ay kalahok din sa Miss Earth Australia 2018 sa susunod na katapusan ng linggo. At bilang bahagi ng kanyang paglalakbay sa mundo ng pageant, patuloy siyang gumagawa ng mga kawanggawa.





Miss Earth Australia candidate Susana Downes (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Panoorin ang ating Facebook live video sa ilalim at pakinggan ang rendisyon ni Susana Downes sa awiting "Warrior".